التعليم عن بعد يلقى ترحيباً من قبل الأهالي

في ظل تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم, تعمل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبكل طاقتها على منع ظهور الفيروس في مناطقها من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في كافة المدن في المنطقة، حيث توقفت العملية التعليمة في المدارس والجامعات لمنع حدوث تجمعات.

ولمنع انقطاع الأطفال عن دراستهم في ظل التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، قامت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بنظام التعليم عن البعد، عن طريق بث دروس مسجلة مسبقاً على قناة روج آفا الفضائية في أوقات محددة، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

والدروس التي تم تسجيلها تشمل كافة المراحل الدراسية، الابتدائية والإعدادية الثانوية.

وحول هذا الموضوع والعوائق التي تواجههم في متابعة الدروس، التقت وكالة أنباء هاوارANHA عدداً من الطلبة وذويهم.

الطفلة روناك فرحان، طالبة في الصف السادس قالت: "هذه خطوة إيجابية، لأننا نتعلم لغتنا الأم، ومن أجل أن لا ننسى الدروس التي أعطيت لنا".

وأضافت روناك: "إننا نستوعب ونفهم الدروس التي تُعطى لنا من قبل أساتذتنا، لكننا نعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وهذا يؤثر علينا وعلى دروسنا".

وفي ظل بث هذه الدروس ظهرت مشكلة لدى بعض الأهالي والطلبة من أجل متابعة الدروس بشكلٍ مباشر من التلفزيون، ألا وهي عدم وجود التيار الكهربائي أثناء عرض الدروس على التلفاز.

الطفلة رويدا فرحان، في الصف الرابع تقول "قرار بث الدروس على التلفاز شيء جيد، لكن هناك مشكلة في التيار الكهربائي، نتمنى أن تكون ساعات التغذية للكهرباء من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً ومن الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 5 مساء أي أثناء عرض الدروس".

ولتعويض الطلبة تقوم هيئة التربية والتعليم بتحميل الدروس بعد عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن الأهالي من تحميلها وعرضها لأطفالهم أثناء توفر خدمة الانترنيت.

وتضيف رويدا: "أحياناً عندما لا أستوعب الدروس، يشرحها لي أبي أو شقيقتي لكي أفهمها بشكلٍ جيد، وقد أخبرت أصدقائي بأن يشاهدوا التلفاز من أجل عدم ضياع مستقبلنا".

وطالبت الطفلة رويدا الأطفال بمتابعة الدروس، والتقيد بقرار حظر التجوال وعدم الخروج من المنزل لأن فيروس كورونا خطير ولا يميز بين صغيرٍ أو كبيرٍ.

من جانبها وصفت هيفاء سمو، وهي والدة الطفلتين روناك ورويدا عرض الدروس بـ "الخطوة الجيدة"، لأنه من "خلالها يتم تعليم أطفالنا بلغتهم الأم، وكان والدهم من أوائل الداعمين لهم في تعلم اللغة الأم".

أما الطفل بلند شكري، وهو من مُهجّري سري كانيه فقال: "كنت في المدرسة الشرقية في سري كانيه، وهُجّرنا بسبب الاحتلال التركي لأرضنا، وعند انتشار وباء كورونا، أُغلقت المدارس، ولكن ذلك لم يمنع من أن نأخذ دروسنا في المنزل ونتعلم لغتنا".

ويذكر أن هيئة التربية والتعليم وبالتنسيق مع إدارة قناة ROJAVA TV قررت يوم أمس، إعادة بث مقاطعة الدروس المرئية من الساعة 20.00 إلى الساعة 00.00، بعد ورود شكاوى من ذوي الطلبة حول انقطاع التيار الكهربائي في الساعات المخصصة للبث.

(هـ ن)

ANHA