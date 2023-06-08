التأكيد  على دور الإدارة الذاتية في تحقيق التعايش السلمي خلال اجتماع لوجهاء العشائر الكردية

عقدت الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً موسعاً للعشائر الكردية في إقليم الجزيرة وذلك في مدينة الحسكة، لمناقشة الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة والتحديات التي تواجهها مناطق الإدارة الذاتية.

وأهمية دور العشائر والفئات الاجتماعية في حماية المكتسبات وتحقيق الوحدة الوطنية بين المكونات الأخرى في المنطقة.

وبدأ الاجتماع، الذي عقد بحضور عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة اليوسف، بالوقوف دقيقة صمت.

وحضره شيوخ ووجهاء العشائر الكردية في إقليم الجزيرة : "كابارا، ورماكا، وسمعيلا، شيخان، صوركا، أومرا، صاروخانا، نجاره، أومري، خلجا، هفيركي، كوسكا، ازيزا، مشكيني، كردكي، ديوي هيزكي، عرباني، طات كراد، آغا الكيكان، آغا ملان، باديني، دنان الإيزيدية، حسنا التحالف الملي، قره كيجي، وجيه ديني".

وأكدت العضوة في الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة اليوسف على أهمية الوحدة الوطنية من أجل مواجهة الإبادة التي يواجهها الشعب الكردي.

وركزت فوزة على اتفاقية لوزان التي يمر عليها مئة عام، وتابعت قائلة: "يجب أن نعمل معاً من أجل تجنب اتفاقيات ومؤامرات جديدة تستهدف مكتسبات شعوب المنطقة، وإن التلاحم بين شعوب المنطقة هو الطريق الوحيد من أجل مواجهة القوى التي تعمل على ضرب استقرار المنطقة ومشروع الأمة الديمقراطية".

وأوضحت فوزة اليوسف "يتطلب منا أن نضع المصالح الوطنية فوق كل شيء، وترك المصالح الحزبية والعشائرية الضيقة، لكي نستفيد ونستخرج الدروس من أجل عدم تكرار التاريخ مرة أخرى".

وبينت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة اليوسف، أنه من المهم جداً ترسيخ الإدارة الذاتية والمشاركة الفعالة في عملية البناء.

ومن جانبهم أكد رؤساء العشائر الكردية على دور الإدارة الذاتية في تحقيق التعايش السلمي والاستقرار في المنطقة، وبأنه يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف.

كما أكدوا على دور أهمية وحدة الصف الكردي وخاصة في هذه المرحلة الحساسة، وركزوا على أهمية عقد مؤتمر وطني من أجل تطوير سياسة وطنية مشتركة.

واقترحوا في نهاية الاجتماع تشكيل لجان شعبية من أجل تعزيز التعاون بين المجتمع والإدارة الذاتية.

(سـ)

ANHA