التأكيد أن ميلاد القائد عبد الله أوجلان ميلاد الشعوب التواقة للحرية

بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، والذي يصادف تاريخ اليوم 4 نيسان، نُظم في مقاطعة قامشلو، فعاليات متنوعة.

ففي مدينة قامشلو، نظم مؤتمر ستار احتفالاً في حديقة 19 تموز، وشارك فيه العشرات من أهالي المدينة إلى جانب ممثلين وممثلات عن الأحزاب السياسية ومؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وعلق على جدران الحديقة صور القائد عبد الله أوجلان، ورفعت أعلام مؤتمر ستار والقوى العسكرية.

وأوضحت الناطقة باسم مؤتمر ستار، ريحان لوقو، خلال الاحتفالية أن فلسفة القائد عبد الله أوجلان تحفظ كرامة كافة شعوب شرق الأوسط وشعوب العالم.

وبيّنت ريحان أن "فلسفة الأمة الديمقراطية تناضل ضد الحداثة الرأسمالية والفكر المتطرف والدولة القومية، وهي بمثابة نظام بديل للحفاظ على حقوق جميع الشعوب وتحقيق العيش المشترك والمساواة، لهذا السبب وبالتحديد اليوم أعداء الفكر الديمقراطي يختطفون القائد أوجلان".

واختتم الاحتفال بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

عامودا

وفي ناحية عامودا، نظم مؤتمر ستار احتفالية في نادي كرم. شارك فيه أهالي ناحية عامودا والقرى التابعة لها إلى جانب أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وعلقت في صالة الاحتفالية صور القائد عبد الله أوجلان التي كتب عليها "ميلاد القائد هو ميلاد الحياة الحرة"، وصور شهداء ثورة شمال وشرق سوريا.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية همرين علي، أوضحت أن ميلاد القائد عبد الله أوجلان؛ هو ميلاد الحرية والحياة، وباركت هذا اليوم على عموم الشعوب في العالم.

وأكدت همرين أن "الاحتفال بيوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان لا يعني فقط يوم ولادة القائد أوجلان، بل ولادة فكر الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وحرية المرأة". ودعت عموم الشعوب والمرأة على وجه الخصوص بتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

جل آغا

وفي سياق متصل، نظم مجلس ناحية جل آغا، اجتماعاً موسعاً لأهالي الناحية بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان في المركز الثقافي، تحدث خلاله عضو لجنة التدريب في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد شوقي، وأكد أن "ميلاد القائد عبد الله أوجلان هو يوم انبعاث للشعب الكردي والشعوب التواقة للحرية".

بعدها كرّم مجلس ناحية جل آغا عدداً من الشخصيات في الناحية ممن كان لهم دور في نشر أفكار القائد عبد الله أوجلان بين الأهالي.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه، زرع مؤتمر ستار وبمشاركة أهالي ناحية تربه سبيه 55 شجرة حراجية ضمن عدد من المؤسسات وحديقة القائد عبد الله أوجلان في الناحية.

كما زار مجلس عوائل الشهداء وأهالي ناحية تربه سبيه مزار الشهيد دلشير في قرية دكري.

تل حميس

أما في ناحية تل حميس، تجمع المئات من أهالي ناحية تل حميس وأعضاء المؤسسات المدنية وممثلين عن الأحزاب السياسية في ساحة مدرسة، مجير ينات، الواقعة شمالي ناحية تل حميس، للاحتفاء بميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وتحدث خلال الاجتماع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في تل حميس، غالب السعدون، وأوضح "نستقبل الرابع من نيسان هذا العام في وقت وصل النضال التاريخي للشعوب من أجل نيل الحرية لذروتها، في حين وصلت سياسات الفاشية التركية لحافة الهاوية".

وبين السعدون أن ميلاد القائد عبد الله أوجلان؛ يعني ميلاد حرية جميع الشعوب والمكونات.

تل براك

وبمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، زرع أهالي ناحية تل براك بالتنسيق مع بلدية الشعب 300 شجرة (سرو، وصنوبر، وكينا ودفلة) في حدائق الناحية.

كما نظم مؤتمر ستار في قاعة مجلس ناحية تل براك محاضرة عن حياة القائد عبد الله أوجلان، بحضور العشرات من الأهالي، تحدثت خلالها عضوة مؤتمر ستار، عذراء الصالح.

وأكدت عذراء الصالح أن: "القائد قدم الكثير من التضحيات في سبيل حرية الشعوب والمجتمعات، لذلك ميلاد القائد عبد الله أوجلان هو ميلاد الشعوب المضطهدة".

(كروب/آ)

ANHA