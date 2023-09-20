التأكيد على مواصلة السعي لتحرير القائد عبد الله اوجلان في نهاية اعتصام الطبقة

شهدت مدينة الطبقة منذ يوم أمس، اعتصام المئات من أهالي المدينة ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ضمن فعالية خيمة الاعتصام التي نظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، واستمرت لليوم الثاني، انتهت ببيان من الجهة المنظمة.

وقرئ بيان انتهاء الاعتصام، من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، فوزة المحمد.

وقال البيان في مستهله: "إننا اليوم نجدد عهدنا بأن نمضي على خطى من سبقونا من شهداء الحرية، كما نجدد التزامنا الثوري حيال القائد ولن تثنينا المؤامرات حتى نحقق هذا الهدف".

وأكد البيان: "أننا في مجلس عوائل الشهداء سنبقى في طليعة المناضلين من أجل تحقيق مشروعنا، وسيبقى نهجنا الديمقراطي هو خارطة الطريق للوصول إلى مجتمع سياسي أخلاقي".

ووجّه البيان رسالة: "نقول لهؤلاء الظلمة؛ لن يدوم طغيانكم واستبدادكم وأن جدار سجونكم أوهن من أن تحجب شمس الحرية وستبقى العزلة على القائد وصمة عار في تاريخكم الملطخ بدماء الأبرياء".

وعاهد البيان: "نضالنا مستمر إلى أن نصل لحرية القائد الجسدية ونعيد أرضنا المغتصبة".

(ر ع/ أ م)

ANHA