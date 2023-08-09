التأكيد على التمسُّك بالقضية خلال مراسم غيابية لمقاتل في قوات الدفاع الشعبي

نظّم مجلس عوائل الشهداء اليوم، مراسم استذكار غيابية للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي، لوند قامشلو (أحمد سليمان) الذي استُشهد في 8 آب عام 2022، خلال هجمات دولة الاحتلال التركي على غاري.

وأُقيمت المراسم داخل خيمة العزاء المنصوبة أمام منزل عائلة الشهيد لوند قامشلو الكائن في الحي الغربي في قامشلو، بحضور المئات من أهالي قامشلو وأصدقاء ورفاق الشهيد.

وخلال المراسم، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو شمسي خان كلو كلمة، سلّطت خلالها الضوء على المقاومة التي تشهدها مناطق الدفاع مديا، مشيرة إلى أن الكريلا يدافعون عن المكتسبات القيّمة للشعوب.

وأوضحت شمسي خان كلو أن السير على خطا الشهداء هو خيارهم الوحيد وتابعت حديثها وقالت: "ينتج العدو سياساته القذرة تجاه كردستان، لقد قدمنا مئات الشهداء ومستعدون لتقديم الملايين، فنحن مستعدون للتضحية بأرواحنا في سبيل وطننا".

وسلّطت شمسي خان الضوء على العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان أيضاً وقالت: "تعكس إمرالي حقيقة العالم، لقد استمد هذا الشهيد الإرادة والقوة لاتخاذ موقف حيال سياسة العدو والتصدي لهجماته من فكر القائد".

أما الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو منيجة حيدر فقد أعربت خلال كلمتها عن اعتزازهم بمقاومة الكريلا، وأكدت: "لأن حركتنا مبنية على تضحيات الشهداء، فنسير على خطاهم على الدوام. فليعلموا أننا عاهدنا على النضال ولن نتردد يوماً".

بدورها، قالت عضوة مؤتمر ستار، شاها حسري: "ليس هناك ثمة ما هو أعز من الروح وأقدس من الجسد، وقد ضحى الشهداء بهما، لقد ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن كرامة شعبهم الكردستاني، نجدد عهدنا لشهدائنا وقائدنا آبو على الدوام ونؤكد على التمسك بقضيتنا دائماً".

واختُتمت المراسم بتسليم مجلس عوائل الشهداء وثيقة الشهادة لذوي الشهيد لوند قامشلو.

(س ب/ر)