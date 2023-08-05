التأكيد على التمسّك بمشروع الأمة الديمقراطية خلال بيان تنديد باستهداف قياديين في قامشلو

تجمّع، اليوم، العشرات من ذوي الشهداء وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة، أمام مبنى المجلس، للإدلاء ببيان، حول هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا.

وكان آخرها استهداف مسيّرة لدولة الاحتلال التركي في 3 آب الجاري، سيارة في مقاطعة قامشلو، أسفر عن استشهاد قيادي و3 مقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية.

وقال البيان الذي قُرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، ناديا الأحمد، في مستهله: "إن كانت إرادة الشعوب الديمقراطية تصنع لنفسها طريقاً للعيش المشترك بجميع ثقافاتها ومذاهبها وقومياتها لتتحد معاً لتقرير مصيرها، فمن حقها الحفاظ على مكتسباتها التي جاءت كنتاج لتضحيات الآلاف من شهداء الحرية، لذلك نرى أن المؤامرات لا تزال تحاك على شعبنا من قبل المتآمرين، وفي مقدمتهم الدولة التركية بقيادة الفاشي أردوغان".

وأشار البيان إلى أن استهداف سيارات القياديين والإداريين والمواطنين في شمال وشرق سوريا، يهدف للنيل من إرادة شعب المنطقة، وفتح الطريق لإحياء داعش، واحتلال الأراضي السورية، وتأكيد استمرار المؤامرة الدولية على المنطقة والقائد عبد الله أوجلان ومشروعه الديمقراطي.

وأدان البيان الجرائم التي ترتكبها السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، وكذلك هجماتها على شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن عوائل الشهداء لن تسمح لأي طرف بأن يمسّ وحدة الشعب وإرادته، وستبقى دعماً وسنداً لقواتها وتدافع عن مكتسباتها وتناضل من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

(م خ/خ)

ANHA