التأكيد على القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة خلال ندوة حوارية بكوباني

وشارك في الندوة التي جاءت ضمن حملة مجلس المرأة في الحزب الاتحاد الديمقراطي تحت شعار "لا للمؤامرة لا للاحتلال لا للعنف ضد المرأة والأسرة"، والتي أقيمت في منتزه "روني وار" بمدينة كوباني، العشرات من أعضاء وعضوات حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات.

وركزت الندوة على محورين؛ الأول عن العنف ضد المرأة، ألقتها ليلى أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، ومحاضرة عن "المرأة والأسرة" ألقاها عضو المجلس التنفيذي في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو.

هذا وبدأت الندوة بالمحور الأول المرتكز على العنف ضد المرأة، حيث ألقت ليلى أحمد محاضرة تطرقت فيها إلى الدور التاريخي للمرأة في تطوير المجتمع عبر حمل العبء الأكبر بالتشارك مع الرجل، بالإضافة إلى الأدلة والوثائق المنقوشة على الحجارة والتي تشير إلى المشاركة الحية للمرأة عبر التاريخ، ما يدل على أن المرأة هي العنصر الاساسي في المجتمع، وهي الأم التي تبني المجتمع جنبًا إلى جنب مع الأب.

وجاء فيها أيضًا أن المرأة وعلى الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمتها في ثورة شمال وشرق سوريا، لا تزال تعاني من العنف الممارس بحقها.

وأضافت ليلى أن "السلطات الذكورية التي مرت على المنطقة هي السبب الأول في القضاء على حرية المرأة وجعل شخصية المرأة مكسورة ذليلة وإنهاء وجودها الاجتماعي إلى حد كبير".

وتضمنت المحاضرة إحصائية اعتبرت خلاصة العنف ضد المرأة في العام 2020 في مناطق شمال وشرق سوريا، بموجب لجان المرأة ولجان المتابعة في الإدارة الذاتية والتي جاء فيها: 26 حالة انتحار، 56 حالة قتل، 479 حالة ضرب وإيذاء، 23 حالة اغتصاب، 24 حالة تحرش، 31 حالة خطف، بالإضافة إلى 16 محاولة انتحار، 4 حالات اشتباه بالقتل أو الانتحار.

كما وشارك الحضور في مناقشة موضوع المحاضرة، مؤكدين أن حالات الانتحار هي نتيجة الضغط النفسي الممارس على المرأة عبر كبتها ومنعها من ممارسة حرياتها الشخصية.

وقالت عائشة أفندي خلال مشاركتها في النقاش إن "بناء شخصية المرأة في الشرق الأوسط مبني على أساس ناقص، ويجب على المجتمع معرفة هذا النقص والخروج من إطار المحاضرات، والبدء بالحلول الاجتماعية لكبح جماح المجتمع الذكوري والوصول إلى حلول جذرية".

تلا ذلك محور المرأة والأسرة، في محاضرة ألقاها عضو المجلس التنفيذي في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات أحمد شيخو، مرتكزًا في محاضرته على عدد من أقوال القائد عبد الله أوجلان في تحطيم المرأة اجتماعيًّا، وجعلها أداة للإكثار.

هذا وجاء في محاضرته أيضًا "ضرورة توطيد العلاقات الاجتماعية لتأدية دور المرأة في المساحات الإنتاجية والخدمية والتعليمية، وعليه يجب إيجاد حرية اجتماعية بين الجنسين على أساس المساواة، في وقت بات المجتمع يهرول وراء قتل المرأة تحت غطاء الدين والحلال والحرام والشرف، ما يعني الخروج عن الحقيقة".

كما ونوه شيخو خلال محاضرته إلى أن المرأة مسؤولة عن السعي إلى العيش في حياة اشتراكية، وهذا الحمل يقع على عاتق الرجل أيضًا، وعلى الطرفين معرفة أن المرأة شريك في المجتمع وليست أداة أو وسيلة، كما يجب على المرأة أن تميز جيدًا بين اختياراتها الزوجية ومعرفة حقيقتها، قيما إذا كانت مصرة على العيش بحريتها وكرامتها.

وفي محور النقاش، أوضح الحضور أن "المجتمع يعيش العديد من التناقضات الخلقية، وعليه يجب الرجوع في الدرجة الأولى إلى المجتمع النقي، وكيفية بناء مجتمع نقي خال من الشوائب التي تضرب بنيته الأخلاقية عبر التدريبات النفسية والاجتماعية والأخلاقية لكافة فئات المجتمع، وهذا لبناء مجتمع يتشارك فيه الجنسان، بالإضافة إلى كافة الفئات العمرية في تطوير وبناء مستقبل المجتمع".

وأكد الحضور أيضًا خلال النقاش أن المرأة يجب عليها أن تتسلح بالعلم والمعرفة والتدريب، للوصول إلى القدرة على اتخاذ القرار، وتكون ذات شخصية تمتلك كفاءة تؤهلها للوقوف في وجه الذهنية الذكورية.

واختتمت الندوة بعدة مقررات جاءت كحصيلة حوارية وجب الوقوف عليها بالاعتماد على ما دار النقاش حوله، وهي ما يلي:

"العمل على دحض العادات والتقاليد الخاطئة والتي تشجع على العنف، والعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن طريق الكومينات والخلايا التنظيمية من أجل القضاء على كافة أشكال العنف، والاستماع إلى تجارب الذين تعرضوا للعنف والعمل على تلافي كل تلك الأسباب في المجتمع، والعمل على تشجيع وتمكين المرأة من خلال الندوات وورشات العمل الفكرية، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على الابتعاد عن الشعارات الرنانة والبدء بخوض معركة ثقافية ضد العنف الممنهج ضد المرأة".

(س ع/ج)

ANHA