التأكيد على الدور البارز للكادحين خلال احتفالية في حلب بمناسبة عيد العمال العالمي

وبمناسبة عيد العمال العالمي المصادف الأول من أيار، نظمت مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع بلدية الشعب احتفالية، تمَّ التأكيد خلالها على دور الكادحين المهم في التاريخ والمجتمع.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت في ساحة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والعمال.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها كلمة عضوة مؤسسات المجتمع المدني -اتحاد المعلمين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية زوزان دهار كلمة أشارت فيها إلى ضرورة اتحاد الكادحين لبناء مجتمع راقي وسليم.

وتابعت بالقول: "كما المناضلين والمكافحين والمقاومين يدافعون عن الوطن فإن العمال أيضاً لهم الدور الكبير في النسيج المجتمعي، وبسواعدهم ينجزون الأعمال الصعبة".

أما الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، سيفين أموني فقالت في كلمتها: "كان لنضال الحركات العمالية والكادحين ضد توجهات الأنظمة البرجوازية والمصادرة لحقوقهم تأثير كبير على تطور قضية العمال وحقوقهم في متابعة النضال حتى التوصل إلى تحقيق أهدافهم".

وأشارت سيفين إلى أن حرية العمال وعموم الشعوب يتم حجبها من خلال حملة ممارسات ضد إرادة المرأة، وضد إرادة الشعوب ووحدتهم، وضد مشروع أخوة الشعوب ونضالهم في سبيل الحرية والديمقراطية".

أكدت سيفين على أن ثورة روج آفا ثورة انبعاث لثورة العمال والكادحين وقالت: "سوف ننتصر ونحقق الإرادة الحرة ونفشل كل المؤامرات التي تريد النيل من الإرادة والقرار المجتمعي بما فيها إرادة العمال وحقوقهم".

واستمرت الاحتفالية بتقديم عرض مسرحي وعروض من الرقص الفلكلوري قدمتها فرقة برخدان، وفقرات غنائية.

وفي الختام عقد المشاركون حلقات الدبكة.

(كروب/ك)