التعهد بمحاسبة المجرمين في مراسم عزاء الشهيد زنار عفرين

وكان الشهيد زنار عفرين يشغل منصب مستشار الإدارة المدنية في الخط الشرقي من منطقة دير الزور، وعضو حزب سوريا المستقبل، واستشهد في 16 من شهر نيسان الجاري أثناء استهدافه من قبل مجموعة مرتزقة على طريق الخرافي الواصل بين مدينة الحسكة ودير الزور.

وأقيمت المراسم أمام منزل ذوي الشهيد الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية مؤسسات المجتمع المدني ومجلس المرأة السورية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمات باسم الوفود المشاركة، منها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء محمد خليل، وكلمة الإداري في الخط الشرقي بحي الشيخ مقصود صلاح سينو، وكلمة رئيس حزب سوريا المستقبل - مكتب حلب محمد مصطفى، وكلمة عضو مجلس سوريا الديمقراطية عارف عبدو، وكلمة عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمين عليكو، وكلمة عضوة مؤتمر ستار هناء كردوش، وكلمة عضوة لجنة حرية القائد آمنة خضر، وكلمة روناهي محمد شقيقة الشهيد زنار، بالإضافة إلى كلمة سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف التي شاركت عبر اتصال هاتفي.

الكلمات توجهت بالعزاء لذوي الشهيد زنار عفرين، وأكدت أن الشهيد زنار استشهد دفاعًا عن المبادئ التي آمن بها في النضال من أجل بناء وطن ديمقراطي حر تسوده الحرية والمساواة.

وأشادت الكلمات بالمسيرة النضالية للشهيد زنار، كما عاهدت على "الانتقام من المجرمين ودحر الإرهاب والاحتلال على حد سواء".

وبعد انتهاء الكلمات قرأت عضو مجلس عوائل الشهداء، بريتان جعدان، وثيقة الشهيد زنار عفرين، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتدعو إلى السير على خطاهم.

(ك)

ANHA