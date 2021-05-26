الطائرات الروسية تشن 70 غارة في البادية خلال 24 ساعة

وشنت المقاتلات الروسية أكثر من 70 غارة جوية، خلال 24 ساعة الفائتة، استهدفت خلالها محور آثريا في ريف حماة الشرقي وبادية الرصافة في ريف الرقة، ومحيط جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات أدت إلى مقتل 5 مرتزقة من داعش وإصابة آخرين بجروح، وسط استمرار تحليق الطيران الروسي في الأجواء.

وعلى الرغم من الغارات الجوية المكثفة التي تشنها الطائرات الروسية على مواقع مرتزقة داعش في البادية، إلا أنها لم تستطع الحد من تحركاتهم واستهدافهم لقوات حكومة دمشق.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقًا لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1433 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة إلى150 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات داعش، كما وثق مقتل 955 مرتزق من داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

(ح)