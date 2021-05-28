الطائرات الروسية تشن 100 غارة على البادية السورية خلال 72 ساعة

ونفذت المقاتلات الحربية الروسية غارات مكثفة منذ فجر اليوم، الجمعة، على البادية السورية، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورصد نشطاء المرصد، أكثر من 30 غارة خلال الـ48 ساعة الفائتة، على بادية تدمر بريف حمص الشرقي وأثريا شرقي حماة، إضافة إلى بادية الرصافة بريف الرقة.

ويرتفع عدد الغارات خلال الـ 72 ساعة الفائتة إلى أكثر 100، حيث نفذت المقاتلات الروسية أكثر من 70 غارة جوية في 26 أيار/ مايو، استهدفت خلالها كل من محور أثريا بريف حماة الشرقي وبادية الرصافة بريف الرقة، ومحيط جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، أدت إلى مقتل 5 من مرتزقة داعش وإصابة آخرين منهم بجراح.

ورغم الغارات الجوية المكثفة التي تشنها الطائرات الروسية على مواقع مرتزقة داعش في البادية، إلا أنها لم تستطع الحد من تحركاتهم واستهدافهم لقوات حكومة دمشق.

(د ع)