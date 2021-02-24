الطائرات الروسية تنفذ أكثر من90 غارة في البادية

بالتزامن مع انتشار قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لروسيا على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور وحمص، لتأمين الطريق أمام القوافل التجارية والمدنية، نفذت الطائرات الحربية الروسية منذ صباح اليوم، أكثر من 90 غارة في البادية السورية، دون ورود أي معلومات عن عدد القتلى.

ويأتي ذلك، بعد الاستهدافات المتكررة لمرتزقة داعش للقوافل والآليات العسكرية التابعة لحكومة دمشق وروسيا على طرقات البادية.

وفي 21 شباط، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد هجومًا لمرتزقة داعش في إطار العمليات المكثفة ضمن البادية السورية، على نقاط تابعة للمجموعات الموالية لإيران وقوات حكومة دمشق في محيط منطقة حقل آرك النفطي ضمن بادية حمص الشرقية، وعلى إثرها دارت اشتباكات بين الطرفين وقع فيها قتلى وجرحى من صفوف الطرفين.

(د أ)