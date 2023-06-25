الطائرات الحربية للاحتلال التركي تقصف جنوب كردستان

ونقلت وكالة روج نيوز عن مصدر محلي، أن "الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي قصفت جبل بربزين في منطقة برادوست التابعة لمحافظة هولير بإقليم كردستان"، اليوم.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه "لم تعرف حتى اللحظة الخسائر الناجمة عن القصف التركي".

وتواصل دولة الاحتلال التركي، هجماتها بشكل شبه يومي على مناطق دهوك وهولير والسليمانية وشنكال في باشور كردستان.

وعلى الرغم من الإدانات والمطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الهجمات التركية على العراق وجنوب كردستان، إلا أن حكومتي هولير وبغداد تلتزمان الصمت حتى اللحظة.

(س ر)