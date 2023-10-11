الطائرات الحربية التركية تدمّر مسرح نوروز في كوباني

تعرض مسرح عيد نوروز الذي يشهد سنوياً احتفال عشرات الآلاف من السوريين حوله، للدمار بشكلٍ كامل جراء استهدافه من قبل الطائرات الحربية التركية في الـ 6 من تشرين الأول الجاري.

ولم يتمكن مراسلونا من الوصول إلى موقع الاستهداف، في ظل تحليق الطائرات المسيّرة في سماء المدينة، وخاصة أن الموقع يطل على القواعد التركية في الجانب الآخر من الحدود؛ علماً أن الاحتلال التركي استهدف صحفيين العام الماضي في الموقع نفسه بعد تدمير مشفى كورونا ما أدى لجرح 3 صحفيين.

وتوضح الصورة الملتقطة عن بعد للمسرح ما آل إليه عقب القصف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع كلمة ألقاها أردوغان خلال حفل افتتاح كنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية في منطقة يشيل كوي باسطنبول، والذي قال أن "من يغضّون الطرف عن جرائم الكراهية يلغّمون للأسف إرادة العيش المشترك للثقافات المختلفة في أجواء من السلام".

وتأتي تصريحات اردوغان في ظل شن جيشه هجوماً غير مسبوق ضد البنى التحتية والمرافق الحيوية؛ المدارس والمراكز الثقافية في شمال وشرق سوريا.

(ز س/د)

ANHA