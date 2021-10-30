الطائرات الحربية الروسية تستهدف مواقع مرتزقة الاحتلال التركي بريفي حلب وإدلب

وتواصل الطائرات الحربية الروسية منذ ساعات، استهداف مقرات مرتزقة الاحتلال التركي بالقرب من الحدود السورية التركية في القرى التي تخضع إدارياً لمحافظة إدلب والمتاخمة لقرى ناحية جندريسه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، من الجهة الغربية.

وأفادت مصادر من المنطقة بأن الطائرات الحربية الروسية نفذت تسع غارات جوية على مقرات المرتزقة في قرية صلوة وقاح، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقالت مصادر أخرى إن الطائرات الروسية تستهدف في هذه الأثناء مواقع المرتزقة في قرية كفر عمة في ريف حلب الغربي.

هذا وشنت الطائرات الحربية الروسية في الأيام القليلة الماضية ضربات جوية على مواقع مرتزقة تركيا بريف حلب الشمالي والغربي، إضافة لقرى محافظة إدلب التي تقع بالقرب من الحدود السورية التركية عند معبر باب الهوى الحدودي.

ومنذ مساء أمس تشهد سماء مقاطعة الشهباء وعفرين المحتلة تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية الروسية، وسط معلومات تفيد بأن المجموعات المرتزقة رفعت علم الاحتلال التركي فوق مقراتها خوفاً من الاستهداف المحتمل من قبل الطائرات الروسية.

(ف إ)

ANHA