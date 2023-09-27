شنت الطائرات الحربية الروسية في ساعات الصباح الأولى، 3 غارات جوية جديدة، ضمن منطقة "خفض التصعيد" استهدفت محيط قرية الحلوبة في ريف إدلب الجنوبي المحتل، وقرية العنكاوي في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، حسب ما نقلة المرصد السوري.

وأشار المرصد إلى أنه لم تورد أي معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويذكر أن هذه الغارة هي الثانية من نوعها، إذ نفذ الطيران الحربي الروسي 8 غارات جوية خلال 48 ساعة في ذات الموقع.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى محيط قريتي كفر عمة وكفر تعال في ريف حلب الغربي.

ويشار إلى أن المناطق المستهدفة تنتشر فيها مجموعات مرتزقة كـ "تحرير الشام، وأنصار التوحيد، والحزب الإسلامي التركستاني"، ومرتزقة الاحتلال التركي.

(س ع)