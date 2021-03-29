التعاون بين الصين وإيران يُقلق بايدن

وفي ردّ له على سؤال وجّهه له أحد الصحفيين، أمس الأحد، حول التعاون بين الصين وإيران قال: " لديّ قلق بشأن تلك الشراكة المتزايدة بين الطرفين منذ سنوات" دون أن يوضّح تفاصيل إضافية بشأن ذلك.

هذا وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، إلى أنّ العلاقات الأميركية الصينية أصبحت عدائية وقال لشبكة (سي.إن.إن) السبت "ثمّة جوانب من العلاقة تشهد عداءً متزايدًا وهناك جوانب تنافسية"، مضيفًا أنّه توجد أيضًا مجالات تعاون بين البلدين.

ويُذكر أنّه تم التوقيع على اتفاقية تعاون شامل بين إيران والصين، لمدّة 25 عامًا، يوم السبت الماضي، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني إلى طهران، في حين تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا متزايدًا.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قوله لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف "العلاقات بين البلدين وصلت الآن إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والصين تسعى إلى تحسين العلاقات بشكل شامل مع إيران".

وكثيرًا ما تنتقد الصين العقوبات الأميركية على إيران واعترضت عليها جزئيًّا، فيما وصف ظريف الصين أنّها "صديقة الأوقات الصعبة".

(ش ع)