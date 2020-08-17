التعاون الخليجي يستنكر التهديدات الإيرانية للإمارات

وطالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إيران بالالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد المجلس وقوف مجلس التعاون مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقًا من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كلٌّ لا يتجزأ.

ودعا الحجرف في الوقت نفسه إيران إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وكانت الخارجية الإماراتية قد استدعت القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني.

(ش ع)