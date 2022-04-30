السيول تحاصر 25 شخصاً في مقاطعة كوباني

وأدى التساقط الغزير للأمطار ظهر اليوم السبت؛ إلى تشكل السيول في عموم قرى وبلدات مقاطعة كوباني بما فيها المدينة.

وأفادت معلومات حصلت عليها وكالتنا مساء اليوم؛ من داخل قرية طاشلوك جنوب مدينة كوباني 20 كم، إن 25 شخصاً من أهالي القرية اعتلوا أسطح منازلهم وتحاصرهم السيول في هذه الأثناء.

ولم يتسنى لمراسلي وكالتنا زيارة المنطقة نتيجة السيول المتشكلة المحيطة بالقرية، فيما قال شهود عيان أن آليات لبلدية الشعب في المدينة توجهت إلى القرية لإنقاذ الأشخاص المحاصرين.

إلى ذلك نشرت صفحات على مواقع التواصل الافتراضي صوراً تظهر عناصر من الهلال الأحمر الكردي ينقذون طفلين تائهين تم العثور عليها عقب ساعات من السيول.

(ز س)