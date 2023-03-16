السيول القوية تقطع أوصال مدن في شمال وشرق سوريا والبلديات تسعى للاستجابة السريعة

شهدت أنحاء متفرقة من شمال وشرق سوريا أمطاراً غزيرة، أمس الأربعاء، أدت إلى تشكّل السيول التي ألحقت أضراراً مادية بالبنى التحتية، وخاصة في أرياف مدينة الرقة، ودير الزور.

وقطعت السيول التي تشكلت نتيجة الأمطار الغزيرة عدداً من الطرق في أرياف الرقة، منها الطريق الواصل بين مدينة الرقة ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى الطريق الواصل بين البلدات والقرى فيها.

وكذلك أدت إلى انهيار جسر الشاهر في ريف الرقة الشرقي، وتصدعات في معظم الجسور والعبّارات الواقعة على الوديان، منها جسر وادي منغلان الواقع على طريق الرقة ـ دير الزور، في ريف الرقة الشرقي، وقطع معظم الطرق التي تربط ريف الرقة الشمالي بالمدينة وخاصة بلدة خنيز.

ووفقاً لمراسلينا، فإن الطريق الواصل بين مدينتي الرقة والحسكة قد عاد للخدمة، وبات سالكاً.

وألحقت هذه السيول أضراراً كبيرة بالمشاريع الزراعية وقنوات الري والجسور التي تقع على المصارف الزراعية.

هذا وما زالت السيول الجارفة تتدفق باتجاه ريف الرقة الشمالي والشرقي؛ ما يهدد بقطع طرق أخرى في المنطقة.

من جانبها، دعت لجان مجلس الرقة المدني إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمّع مياه الأمطار، وتعمل على حصر الأضرار التي لحقت بالطرق.

وتقوم البلديات بالإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل الفوهات المطرية، وإصلاح الطرق، وتمكين العبّارات والجسور، وإعادة تأهيل العبّارات على الطرق التي تربط الأرياف بالمدن والنواحي، وسط صعوبة السيطرة على الوضع؛ جراء استمرار تدفق السيول عبر الوديان صوب مجرى نهر الفرات.

(أ ع/ ل م)

ANHA