السيطرة على نيران التهمت 270 دونم من محصولي القمح والشعير  في الجزيرة

تمكنت فرق الإطفاء في ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، اليوم، بالتعاون مع الأهالي السيطرة على حريق اندلع بين المحاصيل الزراعية في قرية خربة الظاهر القريبة من بلدة كرباوي، واحترق إثر ذلك 60 دونم من محصول الشعير.

وسيطرت فرق الإطفاء على حريق أخر نشب في قرية رشو التابعة لناحية تل براك، حيث التهمت قرابة 100 دونم محصول الشعير عائدة للمواطن جمعة رمي.

وبحسب الأهالي فأن النيران نتجت عن ماس كهربائي.

في يوم واحد إطفاء الحسكة اخمد حرائق في 110 دونم من الأراضي الزراعية

تمكن فوج الإطفاء في مدينة الحسكة من السيطرة على عدة حرائق نشبت في أمكان متفرقة في الريف، والذي التهم أكثر من 110 دونمات.

الحسكة

ولأسباب مجهولة أحترق اليوم أكثر من 110 دونم من الأراضي الزراعية بإمكان متفرقة في مقاطعة الحسكة, وبمجهود فوج إطفاء الحسكة تم إخمادها والسيطرة عليها.

أماكن نشوب الحرائق ومساحتها وجميعها مجهولة حسب الإدارة العامة للبيئة والبلديات وهي كالآتي:

إخماد حريق بمحصول زراعي بالقرب من مفرق صديق على طريق جبل كزوان/عبدالعزيز والأسباب مجهولة, تقدر المساحة المحروقة 10 دونم تقريباً.

إخماد حريق محصول زراعي في الميلبية والأسباب مجهولة، تقدر المساحة المحروقة 35 دونم.

إخماد حريق محصول زراعي في قرية المجرجع والأسباب مجهولة, تقدر المساحة المحروقة 50 دونماً تقريباً

إخماد حريق محصول زراعي نشب في قرية برزان على طريق صفيا والأسباب مجهولة, تقدر المساحة المحروقة تقدر بـ5 دونمات تقريباً.

إخماد حريق محصول زراعي نشب في قرية سيد علي على طريق تل براك والأسباب مجهولة, تقدر المساحة المحروقة بعشرة دونمات تقريباً.

(كروب /سـ)

ANHA