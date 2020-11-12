السيسي: نتطلع إلى مواصلة التشاور مع اليونان لتنسيق المواقف وبحث التطورات الإقليمية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس أكد اعتزاز مصر، حكومةً وشعبًا، بعلاقاتها مع اليونان معبّرًا عن تقديره لمستوى تطور علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خلال فترة تولي "تسيبراس" منصب رئيس وزراء اليونان، متطلعًا إلى مواصلة التشاور بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء مجمل التطورات الإقليمية.

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع على ميثاقه من قبل دوله الاعضاء، والذي سيمثل محفلًا إقليميًّا مهمًّا في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين في البحر المتوسط.

من جانبه، أعرب "تسيبراس" عن ترحيب اليونان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل المواقف السياسية والقضايا في المنطقة، خاصة الأزمة الليبية وتطورات الاوضاع في شرق المتوسط.

(أ ع)