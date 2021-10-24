السيسي يؤكد متابعته لملف سد النهضة ويدعو إلى اتفاق ملزم ومتوازن بشأن تشغيله

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تطلع للتوصل في أسرع وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة حول تشغيل سد النهضة.

وتابع: "يجب أن نتفادى أن نقع في براثن التناحر خلال مواجهة التحديات العالمية الحالية بما فيها ملف المياه".

ومضى في حديثه: "بلادنا لن تدخّر جهداً في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل المتعددة لتأمين حصولها على الاهتمام اللازم".

وقال: "نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً في الوقت الذي عرّفت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه ألف متر مكعب للفرد سنوياً".

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أكد خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، الأحد، أن بلاده تقع بين المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97%.

ولفت إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، لمواجهة هذه التحديات، موضحاً أن مصر تعاني عجزاً مائياً، ومن أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا.

ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/ نيسان الماضي.

وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته أثيوبيا بالفعل.

لكن أثيوبيا طمأنت مراراً دولتي المصب (مصر والسودان)، وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولّد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلباً عليهما.

ومؤخراً، كشف رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أنه تلقى وعداً من أثيوبيا باستمرار المفاوضات حول سد النهضة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

(ل د)