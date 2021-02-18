السيسي يستقبل الدبيبة ويؤكد حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء

ولفت الرئيس السيسى، خلال استقباله اليوم الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءًا باستعادة الأمن، ومرورًا بتثبيت أركان الدولة، وصولًا إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق.

وأكد الرئيس المصري استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

ومن جهته أكد الدبيبة أن ليبيا حكومةً وشعبًا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة ورؤية الرئيس، خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.

(أ ع)