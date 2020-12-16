السيسي يرحب بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء عبّر السيسي عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط منتدى غاز شرق المتوسط لخدمة المصالح الاستراتيجية، وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.

وصرّح السفير بسّام راضي، المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأنّ الرئيس السيسي عبّر خلال اللقاء عن الامتنان لاستمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكّد السيسي أهمية العلاقات مع الإمارات في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة، ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.

كما أنّ السيسي أشاد بالتطور الكبير والنوعي في العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية، والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنّمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات.

ومن جانبه عبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء السيسي في القاهرة، وقال: "بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

(أ ع)

ANHA