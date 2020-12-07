السيسي وماكرون يدعوان القوى السياسية اللبنانية إلى تشكيل حكومة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل القوى السياسية اللبنانية إلى تشكيل حكومة تواجه مشاكل البلاد، في حين جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته بالإسراع في تشكيلها.
العالم والشرق الأوسط 2020-12-07T15:57:00 مركز الأخبار

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وجه السيسي نداء إلى القوى السياسية اللبنانية بإعطاء فرصة لحكومة تحل مشاكل لبنان.

وأكد الرئيس المصري أنه "لا يمكن أن نتخلى عن لبنان ونشجع على تشكيل حكومة سريعًا".

وفي ذات السياق، أعاد الرئيس الفرنسي تأكيد دعوته إلى الإسراع بتشكيل حكومة، معتبرًا أن لبنان يعاني من عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب.

ويذكر أن ماكرون سيزور لبنان مجددًا في الـ 21 إلى الـ 23 من الشهر الحالي، لمعايدة الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل بمناسبة عيد الميلاد، في حين لم يتم الكشف عن كامل برنامج الزيارة.

(زغ)


إقرأ أيضاً