السيسي وماكرون يدعوان القوى السياسية اللبنانية إلى تشكيل حكومة

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وجه السيسي نداء إلى القوى السياسية اللبنانية بإعطاء فرصة لحكومة تحل مشاكل لبنان.

وأكد الرئيس المصري أنه "لا يمكن أن نتخلى عن لبنان ونشجع على تشكيل حكومة سريعًا".

وفي ذات السياق، أعاد الرئيس الفرنسي تأكيد دعوته إلى الإسراع بتشكيل حكومة، معتبرًا أن لبنان يعاني من عدم تنفيذ المسار السياسي المطلوب.

ويذكر أن ماكرون سيزور لبنان مجددًا في الـ 21 إلى الـ 23 من الشهر الحالي، لمعايدة الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل بمناسبة عيد الميلاد، في حين لم يتم الكشف عن كامل برنامج الزيارة.

(زغ)