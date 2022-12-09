السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

واتفق السيسي والبرهان أيضاً على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة "أمن قومي"، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وجاء ذلك، خلال لقاء السيسي والبرهان في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.

وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين.

ويأتي ذلك في ظل التوتر بين إثيوبيا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيراً سلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.

وكانت مصر قد وجهت خطاباً، في تموز الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار أديس أبابا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

(م ش)