السيسي بعد لقائه الحريري: مصر على استعداد لتقديم المساعدات لتجاوز لبنان أزماته

وتمنّى الرئيس السيسي، بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري، "تسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني".

وأكد أنّ "مصر على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لا سيما التداعيات التي خلفها حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا".

وبدوره، أشاد الحريري بـ "الجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات في أعقاب تداعيات تفجير المرفأ، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد".

ومن المقرر أن يلتقي الحريري أيضًا خلال زيارته القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

(ز غ)