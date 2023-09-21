الصين توسّع من نفوذها في الشرق الأوسط على حساب الولايات المتحدة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، زيارة الأسد للصين والتطبيع المحتمل بين السعودية وإسرائيل.

شي سيلتقي الأسد في أول زيارة للصين منذ ما يقرب من 20 عاماً

سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة لثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا الأسبوع، في إشارة إلى أن بكين تتخذ المزيد من الخطوات لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، حسب تقرير لوكالة بلومبرغ الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية في بكين اليوم الخميس، إن شي سيلتقي القادة الأجانب المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو شرق البلاد. وأضافت أن شي سيقيم مأدبة ترحيب ويجري "أنشطة ثنائية" يومي الجمعة والسبت.

وكثّفت الصين جهودها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال المساعدة في التوصل إلى انفراجة بين إيران والمملكة العربية السعودية في آذار. وخلال الزيارة التي قام بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بكين في حزيران الماضي، اقترح شي عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الرغم من عدم وجود علامات تذكر على إحراز تقدّم في هذا الشأن.

وتأتي مساعي الصين في الوقت الذي أصبح فيه الشرق الأوسط أقل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. كما أنه يمنح بكين المزيد من النفوذ في الخليج العربي، أكبر مصدر للنفط في العالم. وفي الشهر الماضي، نجحت حملة الصين لزيادة أعضاء مجموعة بريكس، حيث انضمت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، وإيران، ومصر، والإمارات العربية المتحدة.

وكانت آخر زيارة للأسد للصين عام 2004، بعد نحو أربع سنوات من توليه الرئاسة، عندما التقى الزعيم الصيني السابق هو جين تاو. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس دولة سوري الصين منذ أن أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية عام 1956.

إن عزلة حكومة دمشق الناجمة عن حملة الأسد على المعارضين بعد عام 2011 آخذة في التراجع. وفي أيار، تحركت دول الجامعة العربية لإعادة سوريا، متجاهلة التحفظات التي أعربت عنها الولايات المتحدة.

وعرقلت الصين وروسيا محاولات فرض عقوبات على الأسد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود أحادية ضده وحكومته ومؤيديه. وقد ساعد الدعم من روسيا وإيران وحلفائها في لبنان الأسد على النجاة من الحرب الأهلية التي تلت ذلك في البلاد.

وفي السياق عينه، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن أليساندرو أردوينو، المحاضر المنتسب في معهد لاو الصين بكلية كينجز في لندن، إن إعادة الإعمار ستكون مطروحة على الطاولة عندما يجتمع الأسد مع شي. لكنه قال إن هذا أقل جاذبية بالنسبة للصين مما يعتقده الكثيرون، خاصة مع تأثر الشركات الصينية بالتباطؤ الاقتصادي في سوقها المحلية.

وقال أردوينو إنه بدلاً من ذلك، تعتبر زيارة الأسد فرصة لبكين لزيادة مكانتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تعتمد عليها في الكثير من وارداتها من النفط والغاز.

وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء بالنسبة لبكين هو السرد القائل إن الصين ليست قوة اقتصادية هائلة وحسب، بل قوة دبلوماسية هائلة أيضاً".

لقد ركّزت الصين تقليدياً على شراكاتها التجارية المتوسعة في المنطقة وتجنبت التورط في السياسة. لكنها فاجأت الكثيرين في آذار بالتوسط في اتفاق بين السعودية وإيران أدى إلى موافقة الخصمين الإقليميين على استعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقال محللون إن ذلك كان علامة على رغبة شي في توسيع نفوذ الصين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث كانت الولايات المتحدة تقليدياً القوة الأجنبية المهيمنة. وقال اردوينو: "ما حدث مع الصفقة السعودية الإيرانية يمكن أن يتكرر".

إسرائيل تعتبر البرنامج النووي السعودي ضمن اتفاق التطبيع المحتمل

يعمل المسؤولون الإسرائيليون بهدوء مع إدارة بايدن على اقتراح لإنشاء عملية لتخصيب اليورانيوم تديرها الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية كجزء من صفقة ثلاثية معقدة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين في الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقال المسؤولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه كبار المتخصصين الإسرائيليين في المجال النووي والأمني بالتعاون مع المفاوضين الأميركيين في محاولتهم التوصل إلى حل وسط قد يسمح للسعودية بأن تصبح ثاني دولة في الشرق الأوسط، بعد إيران، تقوم بتخصيب اليورانيوم علناً.

وتتفاوض الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على ملامح صفقة تعترف فيها المملكة العربية السعودية بإسرائيل مقابل مساعدة المملكة على تطوير برنامج نووي مدني لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، من بين تنازلات أخرى. ومن المتوقع أن تشمل الجوانب الأخرى للصفقة المتطورة تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أميركية.

إذا وافقت السعودية على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإن ذلك سيمهّد الطريق أمام الدول العربية والإسلامية الأخرى لتحذو حذوها، ما ينهي فعلياً عقوداً من النبذ للدولة اليهودية التي تأسست عام 1948.

(م ش)