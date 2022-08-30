الصين تطلب من الولايات المتحدة الامتناع عن بيع أسلحة لتايوان

وقال المتحدث لو بينيوي لوكالة سبوتنيك الروسية، رداً على طلب التعليق على الأنباء حول نية واشنطن بيع تايوان أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار: "بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة" وأحكام 3 بيانات صينية أمريكية مشتركة، يشجع القوات الانفصالية الموالية لتايوان ويصعد التوترات في مضيق تايوان".

ويعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، التوجه إلى الكونغرس بطلب للموافقة على بيع أسلحة أميركية بقيمة 1.1 مليار دولار، لتايوان.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "بوليتيكو" الأميركية مع الإشارة إلى ثلاثة مصادر مطلعة، ينص مشروع الصفقة على بيع للسلطات التايوانية 60 صاروخ مضاد للسفن وحوالي 100 صاروخ "جو- جو".

ويذكر أن تصاعد الوضع حول الجزيرة بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجزيرة يومي 2 و3 آب/أغسطس، وأعقب ذلك زيارة وفد أميركي من المشرعين، ما أدى إلى موجة أخرى من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

(م ش)