الصين تشهد اليوم حالة تأهب قصوى بسبب الإعصار

وضعت الصين السبت الجزء الشمالي من البلاد في حالة تأهب، بما في ذلك بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور إعصار «دوكسوري» الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

ويجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة، ويتحرك شمالاً حيث بات تأثيره ملموساً، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الصينية.

وُضعت العاصمة بكين، حيث يُخشى حدوث فيضانات، في حالة تأهب برتقالي، وهو الثاني على سلّم المخاطر.

وكإجراء احترازي، أُغلِق العديد من المتنزهات والبحيرات والممرات المائية في المدينة حتى إشعار آخر، حسبما أعلنت البلدية السبت.

وفي الشمال أيضاً، وُضعت أجزاء من مقاطعة خبي المجاورة التي تتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، في حالة تأهب قصوى.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن غزارة الأمطار فيها يمكن أن تصل إلى أكثر من 60 سم.

كما تأثرت مقاطعة شاندونغ الساحلية في الشرق، ومدينة تيانجين في الشمال، بهذه الأحوال الجوية السيئة.

ظهر اليوم، هطلت أمطار غزيرة في عدة مناطق في بكين. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة بالهطول فيها حتى الثلاثاء. وتوقعت خدمات الأرصاد الجوية أن تكون أكثر غزارة من تلك التي حدثت في تموز 2012 وتسببت بوفاة 79 شخصاً خلال فيضانات غير مسبوقة.

في هذه الأثناء، وفي الطرف الآخر من البلاد، يستمر الإعصار دوكسوري في التقدم.

في فوتشو، بجنوب شرق البلاد، أمرت السلطات السبت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة. كما تم تعليق وسائل النقل العام في هذه المدينة الواقعة قبالة تايوان.

تسبب الإعصار دوكسوري في أضرار مادية جسيمة يوم الجمعة. وعرض التلفزيون الوطني صور أشجار متساقطة على الطرق، بينما طوّقت الوحول مساحات شاسعة حول مناطق سكنية.

قال علماء، إن الصين تتعرض منذ أشهر لظروف مناخية قاسية، ودرجات حرارة غير معتادة في بعض المناطق تفاقمت بسبب تغير المناخ.

في بداية تموز، حطمت بكين ومنطقتها درجات الحرارة القياسية مع ارتفاعها فوق 40 درجة مئوية.

ويشير الخبراء إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير وموجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف هي ظواهر طبيعية. لكن الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات الغازات الناتجة عن الأنشطة البشرية، يزيد من شدتها وتواترها.

(م ش)