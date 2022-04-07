الصين تحذر من اتخاذ إجراءات صارمة في حال زيارة نانسي بيلوسي تايوان

وحذرت الصين اليوم الخميس، من أنها ستتخذ إجراءات صارمة إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان وقالت إن مثل هذه الزيارة ستؤثر بشدة على العلاقات الصينية الأميركية، وذلك بعد تقارير وسائل الإعلام أنها ستذهب الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتعتبر الصين تايوان إقليمًا تابعًا لها، وهذا الموضوع هو مصدر خلاف دائم بين بكين وواشنطن، لا سيما بالنظر إلى الدعم العسكري والسياسي الأميركي القوي للجزيرة.

لم يتم تأكيد الزيارة المحتملة من قبل مكتب نانسي بيلوسي أو من حكومة تايوان، لكن بعض وسائل الإعلام اليابانية والتايوانية ذكرت أنها ستتم بعد أن تزور اليابان في نهاية هذا الأسبوع.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين بأن بكين تعارض بشدة جميع أشكال التفاعلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ويجب على واشنطن إلغاء الرحلة.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن عواقب أي زيارة ستتحملها الولايات المتحدة.

ويصادف يوم الأحد الذكرى السنوية الثالثة والأربعين لتوقيع الولايات المتحدة على قانون العلاقات مع تايوان، الذي يوجه العلاقات في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية ويكرس التزام الولايات المتحدة بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

كانت آخر مرة زار فيها رئيس مجلس النواب السابق تايوان عام 1997، عندما التقى نيوت غينغريتش بالرئيس آنذاك لي تنغ هوي.

وعقدت نانسي بيلوسي، المنتقدة منذ فترة طويلة للصين، اجتماعًا افتراضيًّا مع نائب رئيس تايوان وليام لاي في كانون الثاني.

(م ش)