الصين تهدد: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت نانسي بيلوسي لتايوان

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "إذا زارت بيلوسي تايوان، فسيكون ذلك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وسيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية"، بحسب وكالة تاس.

واضاف: "جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي".

وأشار المتحدث إلى أن زيارة نانسي بيلوسي لتايبيه ستزعزع الاستقرار في مضيق تايوان وستوجه ضربة للعلاقات الصينية الأميركية، وقال: "ستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حاسمة وفعالة".

وقالت نانسي بيلوسي التي انطلقت أمس في جولة آسيوية، إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان خلال جولتها، لكنها لم تذكر تايوان.

وفي وقت سابق لم تستبعد وسائل الإعلام الأميركية، احتمال زيارة نانسي بيلوسي لتايوان، لكن رئيسة مجلس النواب الأميركي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات متعللة بالدواعي الأمنية.

(م ش)