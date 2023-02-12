الصين تعلن عن زيارة للرئيس الإيراني إلى بكين

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إنه "بدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يقوم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بزيارة دولة للصين في الفترة من 14 إلى 16 شباط/ فبراير الجاري، وفقاً لبيان رسمي.

وفي يوم الإثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن هناك إجراءات جارية من أجل إجراء الرئيس الإيراني زيارة إلى الصين.

وقال كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "يجري التخطيط لزيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى الصين"، مضيفاً إن "هذه الزيارة يتم تنظيمها وفقاً لاتفاق البلدين وستتم في الوقت المناسب".

وشهدت العلاقات الصينية الإيرانية مؤخراً توتراً إثر ما وصفته إيران بالمواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية ولقائه بعدد من قادة الدول العربية، وتسببت في استياء طهران.

وكانت الصين قد تبنت مع دول التعاون الخليجي في بيان مفصل، أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، خطة عمل مشتركة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي، بما في ذلك التأكيد على دعمهم للقضايا الإقليمية وكذلك مطالبة الإمارات بحل النزاع الذي طال أمده بشأن الجزر الثلاثة قرب مضيق هرمز، التي تعتبرها الإمارات "محتلة" من قبل إيران، فيما تقول الأخيرة أنها "جزء لا يتجزأ من أراضيها".

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن: "بعض المواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمنطقة؛ تسببت في استياء وتذمر الشعب والحكومة في إيران"، واستدعت إيران آنذاك السفير الصيني لدى طهران، لمقر وزارة الخارجية، للتعبير عن الاستياء الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية.

(د ع)