الصين عن مناوراتها العسكرية الأخيرة قرب تايوان: رسالة تحذير صريحة لواشنطن

وجاء في بيان صدر عن المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني نشر في شبكة "WeChat" للتواصل الاجتماعي: "في الآونة الأخيرة نظمت القيادة القتالية الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني دوريات استعداد قتالية مشتركة وتدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوي حول جزيرة تايوان".

وأضاف البيان: "يعد ذلك تحذيرا جديا بسبب النشاط الأخير بين الولايات المتحدة وتايوان"، على حد قوله.

وتابعت الوثيقة أن "جزيرة تايوان لا تزال تعد جزءا من الصين، وأنه توجد لدى القوات المسلحة الصينية كل الفرص وهي مصممة على منع تدخل القوى الخارجية وأي محاولة من قبل القوات الانفصالية لتنظيم استقلال تايوان".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي في أعقاب قمته مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن استعداد بلاده للمشاركة العسكرية في حماية تايوان "حال الهجوم" ومحاولة تغيير وضعها الحالي من جانب واحد.

ورداً على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، حذر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين، في إفادة صحفية أمس الثلاثاء من أن "الولايات المتحدة ستدفع ثمنا لا يطاق إذا واصلت السير في الطريق الخطأ بشأن قضية تايوان".

ولم تتخل الصين عن خيار استخدام القوة لإخضاع تايوان، ولا يزال المضيق المعروف باسم الجزيرة، نقطة اشتعال عسكرية خطيرة محتملة.

وترفض حكومة تايوان مطالبات الصين بالسيادة، قائلة إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

(د ع)