السياسية زينب جلاليان في الحجرة المنفردة بسجن كرمان

ونقلت الجمعية الحقوقية اليوم ما دار بين زينب جلاليان وذويها في اتصال هاتفي مسموح به كل فترة وفترة ولكن باللغة الفارسية، وقالت أن السلطات اقترحت على زينب جلاليان نقلها إلى سجن بلادها (بمدينة خوي) في ولاية أورمية، لكن بشرط احملها لتكاليف النقل.

هذا ولم يتبّين ما إذا كانت السلطات جادة باقتراحها أو أن جلاليان ستتمكن من تحمل التكاليف أو لا باعتبار أن ذويها وأغلب سكان شرق كردستان يعيشون تحت خط الفقر.

وفي الـ 28 أیار/ مايو الماضي ومن دون إبلاغ مسبق لعائلتها، نقلت الناشطة زينب الي سجن (كرجكي وارمين) قبل أن يتم نقلها إلى سجن كرمان في 25 حزيران، واتضح حينها بأنها أصيبت بفيروس كورونا نتيجة تهميشها وعدم تلقيها الرعاية الصحية.