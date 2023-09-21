السويداء تواصل احتجاجاتها بالتأكيد على القرار 2254

جدد أهالي السويداء في ساحة السير "الكرامة" وسط مدينة السويداء تأكيدهم على استمرار خروج الاحتجاجات بشكل يومي، حيث شارك العشرات من المواطنين في مظاهرة، مطالبين بـ "رحيل الأسد" وتحقيق مطالب المحتجين المشروعة وتطبيق القرار 2254، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورفع المتظاهرون يافطات كتبت عليها عبارات مختلفة منها "رجال المبادئ باقون أما رجال المصالح زائلون"، وحدة سوريا أرضاً وشعباً مطلب كل الأحرار"، "بدنا علاقة مع الصين تخدم السوريين وما تخدم عصابة الفاسدين"، "نعم للقرار 2254".

وتتواصل احتجاجات أهالي السويداء الذي دخل شهره الثاني على التوالي في ساحة الكرامة، الداعي إلى تغيير سياسي وتحقيق حكم انتقالي، وتطبيق القرار الأممي 2254، وتنحي الأسد وإسقاط حكومته، وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

(د ع)