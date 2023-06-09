السويد تتطلع لاستقبال قوات الناتو قبل العضوية الكاملة

تقدمت السويد، العام الماضي، بطلب للانضمام إلى الحلف في أعقاب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأدت اعتراضات من تركيا والمجر إلى تأخير الموافقة على الطلب، وتأمل السويد الآن إحراز تقدم في هذا الصدد بحلول موعد عقد قمة الحلف المقررة في ليتوانيا الشهر المقبل.

وقال اليوم، رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، ووزير الدفاع، بال يونسون، "قررت الحكومة أن تجري القوات المسلحة السويدية الاستعدادات اللازمة مع الحلف والدول الأعضاء من أجل تيسير العمليات المشتركة في المستقبل".

وقالا في مقال رأي مشنور على صحيفة "داغنز نيهتر" اليومية إن "الاستعدادات قد تشمل نشرا مؤقتاً للمعدات والجنود الأجانب على الأراضي السويدية. القرار يبعث برسالة واضحة إلى روسيا ويعزز دفاع السويد".

وأضافا أن روسيا ستظل في المستقبل المنظور تهديداً للدول المجاورة، وأن حجم طموحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإقليمية غير واضح.

وانضمت فنلندا التي تشترك في حدود طويلة مع روسيا إلى الحلف في نيسان.

(م ش)