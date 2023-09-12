السويد تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي العام المقبل بنحو 30% للانضمام للناتو

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن السويد ستزيد من إنفاقها الدفاعي العام المقبل بأكثر من الربع لتحقيق أحد شروط العضوية بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتتمثل شروط الناتو في أن تساوي الميزانية الدفاعية 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الإسكندنافية للتغلب على المعارضة التركية لانضمامها إلى التحالف العسكري الغربي، وفقاً للصحيفة.

وقال بال جونسون، وزير الدفاع السويدي، إن الإنفاق الدفاعي سيزيد بنسبة 30 في المئة تقريباً ليصل إلى 119 مليار كرونة سويدية (11 مليار دولار) في العام المقبل.

وجاء في الاتفاق بين حكومة يمين الوسط والديمقراطيين القوميين: "تجد السويد نفسها في أخطر وضع أمني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يتطلب أن يكون لديها دفاع جاهز لحماية الأراضي".

ووعدت السويد بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا يصل إجماليه إلى 19 مليار كرونة سويدية (1.7 مليار دولار)، وقالت إن إنفاقها للعام المقبل يشمل أنظمة مدفعية جديدة وطائرات نقل ومقاتلات وغواصات.

وبينما أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف بشهر نيسان الماضي، أرجأت تركيا طلب عضوية السويد، حيث أفاد رجب طيب أردوغان، في تموز الماضي بأن برلمان بلاده سيدرس المشروع في الخريف وأنه "سيعمل بشكل وثيق مع البرلمان لضمان التصديق عليه".

(م ش)