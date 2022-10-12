السوتورو تعلن استشهاد أحد أعضائها جراء هجوم بطائرة مسيرة للاحتلال التركي

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي – السوتورو بياناً أعلنت فيه استشهاد أحد أعضائها جراء استهدافه بطائرة مسيرة أثناء قيامه بواجبه.

وجاء في البيان:

"ارتقى العضو إبراهيم بسام ميخائيل) إلى مرتبة الشهادة، في ريف مدينة ديرك، أثناء قيامه بواجبه، نتيجة لاستهدافه بطائرة مسيرة تركية عصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر / تشرين الأول.

إن التصعيد الدائم في قصف مناطقنا من قبل دولة الاحتلال التركي و استهدافها لقواتنا وللمدنيين العزل وأمنهم واستقرارهم في مختلف المناطق ما هو إلا نتيجة للصمت الدولي حول هذه الأعمال من قبل القوى الدولية الضامنة لاتفاقيات وقف إطلاق النار.

إننا في قوى الأمن الداخلي السوتورو نَفتخَر بتضحيات شهدائنا و نجدد العهد بالسير على خطاهم، كما نؤكد على التزامنا التام في الدفاع عن أمن و استقرار مناطقنا في وجه كافة تهديدات الاحتلال التركي".

ANHA