السوداني يقيل محافظ البنك المركزي العراقي

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي أن رئيس الوزراء، قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناء على طلبه.

وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".

وفي الإطار ذاته، قرر السوداني إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي للتقاعد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني، قرر إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد.

وأضاف أنه "كلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة إلى مهامه".

وشهد الدينار مؤخراً تراجعاً حاداً في قيمته أمام الدولار الأميركي، وهو ما تسبب في تراجع القيمة الشرائية للعملة العراقية، وذلك وسط الأزمات المتلاحقة التي تعصف بهذا البلد.

(م ش)