السودان...الأمن يضبط أسلحة تركية مهربة على الحدود

وضبطت القوات الأمنية قطع السلاح محمّلة على ظهور 5 من الأبل مهربة إلى إحدى دول الجوار، ليلة أمس، في منطقة قلود الحدودية.

وقالت القوات الأمنية إن الضبطية تمت إثر معلومات دقيقة، حيث تم تحريك فريق أمني وتم ضبط الأسلحة.

وأشار صابر جابو قائد شرطة ولاية القضارف، في بيان صحفي، إلى أن شرطة ولاية القضارف ترصد كافة الأنشطة الإجرامية على الحدود، ولديها من الخطط ما يمكّنها من تحجيم جرائم تجارة السلاح والتهريب بالشريط الحدود، مضيفًا أن ظاهرة استخدام الدواب في جرائم تهريب السلع وتجارة السلاح والمخدرات بات متكررًا على الحدود الشرقية.

ومن جانبه، أوضح المقدم هاشم عمر مدير شرطة محلية القريشة السودانية، أن الضبطية تمت بعد مطاردة عنيفة مع أفراد شبكة إجرامية، لكنهم فروا هاربين عبر الطرق الوعرة، وتركوا وراءهم السلاح معبّأ داخل كراتين محملة على ظهور الإبل.

واتهمت مصادر أمنية سودانية، تحدثت لشبكة "العين الإخبارية"، الإخوان بمحاولة إغراق منطقة الحدود الشرقية بالسلاح لزعزعة الأمن والاستقرار.

(د أ)