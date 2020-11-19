السودان: وصلنا إلى طريق مسدود بشأن سد النهضة ونتمسك بوساطة الاتحاد الإفريقي

وقال عباس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، إن الطلب بمد مفاوضات سد النهضة لمدة عشرة أيام ليست له أي فائدة، مشيرًا إلى أن بلاده تتأثر بسد النهضة ولا يمكن وأن تتفاوض إلى الأبد.

وأضاف أن بلاده تتمسك بوساطة الاتحاد الإفريقي في المفاوضات الجارية حاليًا، ولكن بشرط أن يتم تغيير منهجية التفاوض، والتي أوصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود.

وشارك سامح شكري، وزير الخارجية المصري ووزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي في الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة.

عقد الاجتماع السداسى حول سد النهضة، بحضور وزراء الرى والخارجية من مصر والسودان وإثيوبيا، وبدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث.

وأبدت مصر أول أمس الثلاثاء رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.

وقال وزير الري محمد عبد العاطي، في بيان له عقب لقاء جمعه بالسفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، إن مصر ترغب في استكمال مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.

وأوضح الوزير أن القاهرة تسعى إلى التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع بشأن سد النهضة ويلبي طموحات الدول في التنمية.

(أ ع)