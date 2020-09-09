السودان: انهيار أكثر من 27ألف منزل جراء الفيضانات

وأشارت الداخلية السودانية في بيان إلى أن معظم الأضرار تركزت في ولايات القضارف والخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشمال دارفور.

وسارعت المنظمات الإنسانية وبعض الدول ومن بينها مصر والإمارات والسعودية والأمم المتحدة إلى إرسال مساعدات للمتضررين من الفيضانات.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث"، خصوصًا بعد أن سجل منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، واتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد الـ 18.

(ي م)