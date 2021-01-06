وقع السودان، اليوم ، رسمياً على الانضمام لـ"اتفاقيات أبراهام" مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بحسب السفارة الأمريكية في الخرطوم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن توقيع الاتفاقية جاء خلال زيارة تاريخية أجراها وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى الخرطوم.

وبحسب الوكالة، مثل الجانب السوداني في التوقيع وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنها قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993، وهو القرار الذي دخل الشهر الماضي حيز التنفيذ.

(ي ح)