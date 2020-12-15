السودان يسحب الجواز الدبلوماسي من الغنوشي

وأكدت مصادر سودانية لـشبكة "العربية"، اليوم، أن السلطات السودانية قامت بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي قام بوضعه عمر البشير، والذي تم عزله عن الحكم بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية في 2019.

وأفاد موقع إذاعة فرنسا الدولية قبل يومين، بأن السلطات السودانية سحبت 3548 جواز سفر، منحها نظام عمر البشير لشخصيات مؤثرة، من بينها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.

وتم تشكيل لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الإتجار بها مقابل مبلغ يراوح بين 10 دولارات و15000 دولار.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إنه منذ سقوط عمر البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ 30 عامًا في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.

وأشارت الإذاعة إلى أنه تم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.

(د أ)