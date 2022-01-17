السودان تنتفض مجدداً وقوات الأمن تعترض

وتصدت قوات الأمن السودانية لموكب احتجاجي قوامه آلاف الأشخاص قادم من منطقة جنوب الخرطوم، عند محطة شروني التي تبعد عن القصر الرئاسي بنحو 800 متر، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بحسب ما نقلته شبكة "العين الإخبارية" عن شهود عيان.

وبحسب الشهود فإن حالة منطقة وسط الخرطوم تشهد نوعاً من الكر والفر بين القوات الأمنية المنتشرة بكثافة والمحتجين الذين يحاولون الوصول إلى بوابة القصر الرئاسي.

وانطلقت مظاهرات اليوم الإثنين، في الخرطوم وأم درمان وبحري ومدن سودانية أخرى مثل بورتسودان ومدني وعطبرة تطالب بالحكم المدني الديمقراطي.

وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين دعوا إلى الخروج في مظاهرات سلمية، اليوم، باتجاه القصر الرئاسي، وسط الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.

وتأتي هذه المظاهرات امتداداً لحراك بدأه سودانيون منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

ومنذ ذلك الحين يعيش السودان أزمة سياسية طاحنة فاقمتها عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه ومن ثم استقالته بعد مضي أسابيع قليلة.

وأطلقت الأمم المتحدة دعوة للأطراف السودانية للدخول في عملية تشاورية بغرض التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في البلاد واستكمال الفترة الانتقالية.

وما تزال مواقف القوى السياسية متباينة بشأن التعاطي مع مبادرة الأمم المتحدة، بينما يتمسك المحتجون باللاءات الثلاث، "لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة".

(ل د)