السودان.. مقتل 48 شخصًا وجرح نحو 97 في اشتباكات بدارفور

وأسفرت الاشتباكات التي شهدتها المدينة عن مقتل 48 شخصًا وجرح 97، وتأججت المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل، ولا يزال التوتر يسود المدينة رغم إعلان حظر التجوال.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإن مجموعات قبلية متنازعة استخدمت رشاشات وأسلحة ثقيلة في الاشتباكات التي دارت حول معسكري كريندق وأبو زر للنازحين في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، يوم أمس.

وتوقعت لجنة أطباء غرب دارفور ارتفاع حصيلة الضحايا، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية تبذل جهدًا كبيرًا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض.

ووجّهت اللجنة نداء عاجلًا لحكومة الولاية من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والمساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة، والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات، وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تأوي الجرحى.

وأوضحت أن هناك العديد من الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة في ظل نقص كبير في الكوادر الصحية.

ويشهد إقليم دارفور اضطرابات منذ 2003 حين حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم، متّهمة إياها بتهميش المنطقة اقتصاديًّا وسياسيًّا.

(د أ)