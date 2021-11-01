السودان.. القبض على 7 مسؤولين في نظام البشير بعد ساعات من إطلاق سراحهم

وأعادت السلطات السودانية القبض على 7 مسؤولين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بعد ساعات من إطلاق سراحهم، من بينهم إبراهيم الغندور وزير الخارجية في نظام البشير، ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، وفق ما أفادته شبكة العين الإخبارية.

وأمس الأحد، أعلن إطلاق سراح الغندور ومسؤولين آخرين، فيما أقال القائد العام للجيش السوادني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، النائب العام السوداني مبارك محمود على خلفية القرار.

وعلى صعيد التطورات الميدانية يسود الهدوء شوارع السودان مع بدء عودة الحركة الطبيعية تدريجيًّا، في أعقاب مليونية 30 تشرين الأول/ أكتوبر التي نظمها مناهضون للجيش السوداني.

وألقت السلطات السودانية القبض على الغندور إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في حزيران/ يونيو 2020، بشبهة الضلوع في التخطيط لعمليات تخريب في السودان.

ووجهت السلطات القضائية للغندور ومجموعته تهم "التنسيق لتحركات معادية"، وذلك بعد أشهر من سقوط حكومة البشير.

(د ع)