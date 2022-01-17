السريان والعرب والكرد يطالبون بإزالة اسم PKK من

مع استمرار نضاله على مدى نحو 5 عقود متواصلة من الزمن، تتصاعد شعبية حزب العمال الكردستاني بين مختلف الشرائح الاجتماعية ومن مختلف المكونات داخل كردستان وخارجها.

الحزب الذي بدأ إدراج اسمه في "قائمة الإرهاب" لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في تسعينات القرن الفائت، يحظى بحملة محلية وعالمية واسعة النطاق لإزالة اسمه من "قائمة الإرهاب".

في هذا السياق، طالبت مكونات مقاطعة قامشلو المؤمنة بفكر حزب العمال الكردستاني بإخراجه من "قائمة الإرهاب" داعية المجتمع الدولي إلى النظر للحزب كحركة تدعو إلى تحقيق الحرية لجميع الشعوب.

أشار إبراهيم محمد الحسين، من أهالي ناحية تربه سبيه، من المكون الكردي، إن تأسيس حزب العمال الكردستاني كان ولا يزال لنصرة الشعوب المضطهدة، وتابع "الدولة التركية وحلفاؤها يمارسون أبشع الجرائم والسياسات التعسفية من قتل وطمس هوية، ولا بد من الوقوف في وجه سياسات الإبادة عن طريق حزب العمال الكردستاني".

مضيفاً إن حزب العمال الكردستاني منذ بداية تأسيسه وإلى اليوم، مستهدف من قبل القوى المهيمنة، وقال: "القوى الحاكمة رأت نهج الأمة الديمقراطية خطراً عليها وعلى الحداثة الرأسمالية وبدأت بمهاجمته منذ البداية؛ لهذا السبب تسعى إلى إبقائها ضمن "قائمة الإرهاب"".

'على المجتمع الدولي دعم هذا الحزب '

ومن المكون السرياني، بيّن عبد الأحد شمعون، من أهالي ناحية جل آغا، أن إدراج حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" جاء إرضاء لتركيا، وزاد "اليوم وبعد التضحيات الكبيرة التي قدمها الحزب من أجل حرية مكونات المنطقة، على المجتمع الدولي دعم هذا الحزب، ووضع حد للسياسة التركية التي تمارس ضد الشعوب".

فيما أكدت سعاد صبري من أهالي ناحية تربه سبيه، من المكون الكردي، أن نضال الحزب من أجل حقوق الإنسان ليس مسألة "إرهاب" كما يدّعي زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، وأضافت "إن PKK يحارب الإرهاب في الشرق الأوسط وعلى رأسه الدولة التركية التي تحاول طمس هوية الشعوب وثقافة الشعب الكردي ولكن الدول الأوروبية تسعى إلى إظهار العكس".

وتابعت "لن نقبل بإبقاء اسم حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الإرهاب" بهذه الجملة أكدت سعاد على ضرورة تصعيد النضال، وطالبت المجتمع الدولي بإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، لأنه حزب قدم آلاف الشهداء لنصرة المظلومين.

ومن المكون العربي، يلفت أحمد حسن، من أهالي ناحية جل آغا، أن المجتمع الدولي يدرك جيداً أن تركيا دولة فاشية ولوقف سياساتها التعسفية بحق شعوب المنطقة يجب دعم حزب العمال.

وناشد باسل يوسف، من أهالي تربه سبيه المنظمات الحقوقية والإنسانية لعب دورها في إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

(آ)

ANHA